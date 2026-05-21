筆電升級潮來了 網家統計：AI機型占近4成 記憶體也熱銷增6成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-21 13:13

年度科技盛會「台北國際電腦展 COMPUTEX 2026」將於 6 月 2 日盛大展開，帶動全新一波硬體升級熱潮，網家 (8044-TW) 公布最新統計，今年以來具 AI 運算 / AI 應用的筆電銷售成長超過 20%，占總筆電品項已近 40%，同時，「記憶體」銷售額年增近 60%，進一步推升零組件商品買氣。

網家統計今年以來具AI應用的筆電銷售成長超過20%。(圖：網家提供)

網家觀察，今年 COMPUTEX 以「AI Together」為主題，並將有 NVIDIA 執行長黃仁勳等多位科技大廠 CEO 親自登台演講，話題熱區除著重在 AI 落地，也延伸至消費者端的日常應用。

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網家旗下 PChome 24h 購物統計，今年以來站上具 AI 運算 / AI 應用標示的筆電銷量年增超過 20%，占整體筆電品類近 40%，顯示 AI 筆電產品線在消費市場的接受度初具規模，也顯示 AI 功能正逐步轉化為消費者評估購機時的常態性規格。

PChome 24h 購物指出，在相關 AI 軟體應用日趨成熟的環境下，推升消費者對高效能裝置的升級意願，值得關注的是，為因應龐大的 AI 運算力需求，帶動「記憶體」銷售額年增近 60%。

隨著 AI 落地應用趨勢，PChome 24h 購物觀察 AI 筆電聚焦「高效」、「輕薄」、「高續航」三大主軸，其中， 14 吋輕薄款和 16 吋大螢幕機型分別對應行動辦公與影音 / 多工需求，成為今年 AI 筆電選購關鍵。

除了筆電，今年以來 PChome 24h 購物站上 NVIDIA RTX 50 系列顯卡相關搜尋量近萬次，以「RTX 5090」、「RTX 5070 Ti」熱度最高。