鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-11 15:09

研調機構 TrendForce 近期針對筆電產業最新研究指出，2026 年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，除了記憶體價格快速攀升，CPU 價格也開始上調。據 TrendForce 估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，一台原建議售價 (MSRP) 為 900 美元的主流機種，終端售價漲幅可能將逼近 40%。

TrendForce 表示，進入 2026 年後，筆電用 DRAM、NAND Flash 供應明顯轉緊，不僅價格飆高，長短料問題也日益嚴重，導致品牌廠的備料策略面臨更高的不確定性。

‌



為評估關鍵零組件價格變動對終端市場的潛在影響，TrendForce 以一台 2025 年第一季 MSRP 為 900 美元的主流筆電作基準情境，估計其 DRAM、SSD 合計在 BOM cost 的原始占比近 15%，但歷經過去幾季記憶體價格遽增，預估這項比例在 2026 年第一季將達 30% 以上。在此情境下，一台 900 美元的筆電售價可能須提高 30% 以上，才能保持供應鏈各環節的利潤結構。

然而，品牌須面對的挑戰不僅於此，據 TrendForce 訪查供應鏈結果，Intel 已調整部分入門級、舊世代筆電 CPU 報價，幅度超過 15%，2026 年第二季則計畫提高主流至中高階平台價格。

由於 CPU 原本即是筆電 BOM 占比最高的核心零組件之一，價格上漲將進一步推升整機成本。以 900 美元的機種來看，若記憶體、CPU 價格同時提高，預估兩者在 BOM 的合計占比將從 45% 上升至 58% 左右。假設品牌廠、通路端仍維持原有毛利率，成本壓力可能傳導至終端售價，造成近 40% 的價格漲幅。

TrendForce 指出，近期 CPU 市場除了價格變數，供應穩定度也有變化。由於 AI 相關運算需求成長，上游先進製程與封裝資源向高效能運算產品傾斜，排擠部分入門級、低階 CPU 供應，Intel 低階平台已出現供貨吃緊、配貨不穩等問題。

各品牌與 Intel 間的合作深度、採購規模將影響其受衝擊程度。一線品牌憑藉長期合作、採購量大等優勢，較有機會獲得穩定配貨與價格條件，中小型品牌面對 CPU 價格上調與供應波動同時發生，成本壓力和出貨風險更加顯著。