鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-26 16:50

研調機構 TrendForce 最新調查，2025 年全球 OLED 螢幕出貨量達 273.5 萬台，年增率高達 92%。亮眼表現主要受惠於品牌端第四季祭出強力促銷，及 27 吋 240Hz QHD 機型憑藉極高性價比大幅推升出貨，加上 280Hz 新品問世為市場注入新動能。展望 2026 年，隨著品牌加強推陳出新、行銷策略持續發酵，可望創造全年出貨量 51% 的年成長。

分析 2025 年主要 OLED 螢幕品牌出貨表現，華碩 (2357-TW) 自 2025 年第三季超越 Samsung 奪下季度冠軍後，穩定保持領先優勢。旗下品牌 ROG、ProArt、Zenscreen 系列在高階玩家、專業創作者和行動辦公市場極具競爭力，成功將品牌影響力轉化為實質出貨動能，全年以 21.6% 的市占率確立市場領導地位。

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亞軍三星以 19.3% 的市占率緊追在後，出貨動能主要來自 27 吋 180Hz 新品放量，以及 2025 年終針對 49 吋、27 吋 UHD 產品的大力促銷。Samsung 雙管齊下在主流與高階市場發動攻勢，追擊力道不容小覷。

微星 (2377-TW) 近年積極佈局 OLED 電競螢幕市場，2025 年以 13.1% 的市占率穩居全球第三名。面對激烈的產業競爭，微星透過快速迭代的產品開發與橫跨各價位帶的組合，精準鎖定玩家需求，特別在高階 OLED 監視器領域已建立技術領先形象，成為主流品牌之一。

LGE 以 12.6% 的市占率位居第四，其 UltraGear 系列以優異品質獲得市場好評。特別是在 39 吋與 45 吋 OLED 螢幕領域，LGE 幾乎處於市場壟斷地位，為品牌奠定穩健的銷售基礎。