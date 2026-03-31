鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-31 15:01

富采 (3714-TW) 推出像素化（Pixelated）車用光源技術平台。其整合高密度 LED 光源與光機電熱模組設計能力，針對車外照明打造了「顯示」與「投射」兩大像素化技術平台，並於將於 4/8-4/10 舉辦的 Touch Taiwan 2026 展會中，首度完整展示該平台技術與多項應用成果。

富采光電推出的智慧互動顯示 (ISD, Intelligent Signal Display) 平台，透過高密度、高均光的 i-mini LED 陣列技術，可依應用需求提供不同光色的 LED 顯示模組，像素間距則從小於 1mm、2~3mm、到 4mm 全系列展開，除做為智慧車車聯網技術 (V2X, Vehicle-to-Everything) 的溝通介面，更可展現車廠品牌識別的獨特性。

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富采光電的 ISD 平台可應用於車尾顯示與車前識別等場景，是新一代智慧車的設計趨勢。富采表示，該平台目前已成功導入多項國際車款設計專案，包括汽車零部件大廠 Valeo 的超高亮度車前照明模組以及中國新能源車品牌的年度新車均是採用富采的 i-mini LED 陣列技術，顯示富采在車用光電產品上的技術實力與量產能力已經獲得客戶信賴與肯定。

富采亦發展像素化智慧車燈平台，包含自適應頭燈（ADB, Adaptive Driving Beam,）與動態地面投影（Dynamic Ground Projection）兩種應用技術。ADB 為新一代頭燈的設計趨勢，富采採用專利的 Slim Core 光源技術，其 LED 像素間的距離僅僅 60um，可形成高密度 LED 像素，實現精準分區照明。此設計有效避免對其他駕駛或行人造成眩光，更能依據車速與轉向自動調節燈光，同時最大化照明範圍，兼具智慧化與安全性。

而動態地面投影則採用富采的 Micro LED 技術，其精巧體積可整合於側後視鏡，有別於市面上的靜態與單一色光的技術，富采之新品可投射動態、彩色之圖文至地面，例如品牌標誌、警示符號、迎賓訊息等，提升人車安全與互動體驗。

隨著智慧車輛對顯示與照明需求不斷提升，像素化智慧車燈平台將成為推動車用創新應用的重要關鍵技術。

富采光電新事業中心副總經理何孝恆表示：「車外照明正從傳統光源邁向高密度像素化架構，未來車燈與顯示系統不僅提供照明與資訊呈現，更將成為車輛與外界互動的重要介面。