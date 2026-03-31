〈台新新光法說〉新壽開帳淨值衝4402億元 今年CSM目標700億元以上

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-31 18:58

台新新光金控 (2887-TW) 今 (31) 日舉行第四季法說會，法人關注新光人壽接軌 IFRS 17 相關財務指標，財務長陳慧芸說明，今年 1 月 1 日兩家人壽正式合併並更名為「新光人壽」後，同時進行資產重分類，調整後淨值跳增至 4402 億元，且握有高達 2607 億元的 CSM「獲利水庫」，預估每年攤銷率 6% 至 7%(加計風險調整後總釋放約 15%)，每年 CSM 成長率維持 10% 以上的高水準，將成為公司長期獲利的強力支柱，新壽預期今年 CSM 持續朝 700 億元目標前進。

台新新光金控今 (31) 日舉行第四季法說會。(鉅亨網記者陳于晴攝)

因保費穩健成長及投資收益增長挹注，台新人壽及新光人壽 2025 年合併稅後純益 77 億元，年增 525%，其中包括台新人壽全年稅後純益 21 億元，以及新光人壽自 7 月 24 日至年底之獲利貢獻。新光人壽新契約 CSM 達 649 億元，年成長 69%，主要受惠於保障型商品銷售動能強勁；另外，外幣保單占初年度保費 (FYP) 比重達 68%，有助提升資產負債匹配效率並降低避險成本。

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關於攸關獲利穩定度的 CSM(合約服務邊際) 餘額，陳慧芸指出，開帳後，兩家人壽合併的 CSM 總額達 2607 億元，這座獲利水庫將成為未來新壽最穩定的獲利來源。

新壽財務長林宜靜解釋，新壽 CSM 攤銷比率每年約 6% 至 7%，若再加上風險調整 (RA) 的釋放，一整年 CSM 相關攤銷釋放占比約達 15%。這意味著新壽未來每年都有數百億元的「保底」獲利入帳。

台新新光金總經理林維俊指出，兩年前，改革派入主新壽後，銷售策略就開始積極轉型，提早布局健康險等高 CSM 貢獻商品，不單單只是追求 FYP 的成長，不過 A&H 商品占比仍低，目前最大貢獻來源仍是利變型與傳統型保單。

兩家人壽去年 CSM 合計達 800 億元，針對今年 CSM 目標，林維俊透露，有信心達到 700 億元以上，但整個市場的波動還是很大，人壽會以 700 億元作為努力的目標。

法人關注新壽的資本強度，林宜靜指出，兩家人壽子公司在 2026 年 1 月 1 日合併開帳後，是以兩家合併的基礎向主管機關正式申請新制資本指標，新光人壽 TIS 預計將穩健維持在 125% 以上的安全水位。她補充，有一點點超借，但相關數據與計算標準仍須經主管機關核准確認，目前尚無法對外直接報告具體的金額。

接軌新制後，新壽的負債成本結構出現劇變，過去新壽長期受限於高利保單的歷史包袱，負債成本約在 3.71% 水準；但在接軌 IFRS 17 重新以公允價值衡量負債後，負債成本大幅下降至 2.2%。這不僅解決了利差損問題，更讓公司轉為穩定的「正利差」經營模式。