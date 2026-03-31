鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-31 16:55

建商將捷 (7798-TW) 在 2025 年 10 月登錄興櫃交易，將捷今 (31) 日公布最新獲利及股利資，2026 年將捷全年稅後純益 3.21 億元，年減 15.32%，每股純益爲 1.04 元，擬配發股息及股票股利 0.5 元，合計 1 元，盈餘配發率達 96.15%。

將捷 2025 年營收 28.52 億元，毛利率 33.83%，年增 0.55 個百分點，捷全年稅後純益 3.21 億元，年減 15.32%，每股純益爲 1.04 元。

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將捷目前的營建開發業務集中台北市、新北市及桃園，目前將捷手中掌握的建案總銷超過 100 億元，預計在今 (2026) 年底前送件申請上市。