鉅亨網記者張欽發 台北
建商將捷 (7798-TW) 在 2025 年 10 月登錄興櫃交易，將捷今 (31) 日公布最新獲利及股利資，2026 年將捷全年稅後純益 3.21 億元，年減 15.32%，每股純益爲 1.04 元，擬配發股息及股票股利 0.5 元，合計 1 元，盈餘配發率達 96.15%。
將捷 2025 年營收 28.52 億元，毛利率 33.83%，年增 0.55 個百分點，捷全年稅後純益 3.21 億元，年減 15.32%，每股純益爲 1.04 元。
將捷目前的營建開發業務集中台北市、新北市及桃園，目前將捷手中掌握的建案總銷超過 100 億元，預計在今 (2026) 年底前送件申請上市。
將捷目前股本爲 30.87 億元，將捷董事長林嵩烈，其主要業務為品牌住宅、商辦建案開發興建及銷售，集團同時跨足文化旅宿業及地熱綠電業，但營建業務仍占比 80%。將捷的主要推薦券商爲福邦證券 (6026-TW)。
將捷成立於 1992 年 8 月，擁有完整的專業分工團隊，服務範圍涵蓋土地開發、建築設計、營造施工、室內設計及商用不動產租賃，多次獲得國家卓越建設獎。集團並跨足文創休閒與地熱能源事業體，引進法國羅浮宮酒店集團知名金鬱金香飯店品牌，於淡水打造「滬尾藝文休閒園區」，於宜蘭清水啟用台灣第一個商轉地熱發電廠，後續於陽明山開發台灣第一座火山型地熱發電廠。
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