鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-30 18:06

工商協進會與亞洲台灣商會聯合總會今 (30) 日於台新新光金控 (2887-TW) 總部簽署合作備 (MOU)，雙方未來將以「商業無國界」與「醫療無國界」為核心目標，結合彼此資源，強化在經貿、供應鏈及醫療資源上的共享與鏈結，為遍布亞洲的台商及夥伴提供更全面的支持。

工商協進會與亞商會簽MOU深化經貿與醫療鏈結，工商協進會理事長吳東亮(前右)：助台商組「Team Taiwan」緊密結合

工商協進會理事長吳東亮致詞時表示，海外台商憑藉韌性與智慧深耕亞洲，不僅創造卓越的經濟繁榮，更讓台灣在全球供應鏈中占有舉足輕重的地位，此次簽署 MOU 是雙方攜手邁向新里程的起點，期盼透過亞總廣大的亞洲網絡，協助 台灣企業與海外台商緊密結合，組成強大的「Team Taiwan」， 為整個亞洲市場創造更強大的發展動能。

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亞總總會長陳舒琴則指出，亞總橫跨 20 個國家，過去台商長年累積了珍貴的跨國實戰智慧，為因應跨境資產整合需求，亞總特別提出「台商生態系 2.0」構想，期盼串聯海外台商與台灣企業的力量，進一步整合產業、資本與技術，形成跨區域合作生態系。

此外，雙方透過醫療無國界的推動，未來將結合台灣優質醫療體系，讓海外台商在健康服務上能與台灣建立更緊密的連結。工商協進會成立於 1952 年，會員也涵蓋製造、服務及金融等領域，長期扮演政府與企業間的溝通橋樑。