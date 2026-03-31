鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-31 16:45

2026 年第一季上市櫃法人商用不動產成交量突破 1000 億元，創下歷年單季新高。信義全球資產公司總經理林三智分析，商用市場爆發性成長，核心動能來自 AI、半導體供應鏈擴廠需求，多筆大型工業地產交易推高成交規模。伴隨產業急單需求釋出，工業地產熱度延續，預期全年商用市場將以工業地產為主軸。

同時，買方購廠策略偏好可立即營運的「即戰力」資產，全年交易動能可望維持高檔。

‌



據信義全球資產公司統計，第一季上市櫃法人商用不動產交易額為 1033 億元，較去年同期大幅成長 2.1 倍，不僅寫下歷年單季新高，更是有統計以來季交易量首度站上 1000 億元大關的水位。從產品交易結構來看，工業地產交易額為 935 億元，占比逾 90%，呈現廠房、工業土地為本季強勢交易產品；辦公室交易額為 98 億元，反映企業對核心辦公產品需求穩健。

此外，第一季上市櫃法人土地市場交易額為 256 億元，較去年同期減幅 47%，受信用管制及房市景氣影響，建商購地意願趨於保守，買盤以資金實力雄厚的品牌建商為主，鎖定開發價值高、具稀缺性的精華土地。信義全球資產公司本季成功促成南港區千坪土地成交，銷售總價為 27.81 億元，為開發商看準輝達 (NVIDIA) 進駐磁吸效應，推升區域高規格辦公產品需求，前瞻性儲備土地存貨。

林三智表示，廠房、工業土地等類型產品，將成為 2026 商用市場交易主要動能來源，買方以自用型需求為主，從市場交易結構變化，可觀察出三大發展趨勢，包括：工業地產走向大型或超大型交易案、買方更重視資產即戰力、精華工業土地需求增強。

總經理林三智說明，第一季有 4 筆總價突破 50 億元的工業地產交易，記憶體大廠美光 (Micron) 以 569 億元收購力積電 (6770-TW) 苗栗銅鑼廠，更將單筆交易規模帶升至新水準。AI 產業推升大型、超大型工業地產交易，企業購廠朝向策略導向，為強化產能、提升競爭力，資產配置思維從過去的買賣、投資收益行為，轉向透過資產移轉達成供應鏈整合、策略合作等複合交易模式。

並且，第一季工業地產市場中，有逾 8 成交易件數屬於廠房交易，顯示急單需求湧現，相比自建廠房緩不濟急，廠商購買營運資產，更看重具備立即投產條件的「即戰力」廠房，選址上則會優先評估開發條件較成熟、具群聚效益的編定工業區。