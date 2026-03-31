鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-31 18:53

永慶房屋今 (31) 日舉行第二季趨勢前瞻展望會，永慶房屋業務總經理葉凌棋指出，2026 年第一季全台房屋買賣移轉棟預估在 5.9-6.2 萬棟，將創下史上單季第三低量，房價仍處於緩跌，同時，市場在看建商對預售屋不讓利，市場成交量就出不來。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，根據「政大永慶即時房價指數」顯示台灣在第七波選擇性信用管制政策持續下，市場資金面受到明顯壓抑，投資與投機性需求進一步退場，使得 2026 年第一季整體房市買氣仍維持在相對低檔的盤整格局。市場交易動能降溫，以自住客與首購族群為主力，購屋決策也趨於保守理性，讓 2026 年第一季房價呈現「緩跌」態勢。

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資料來源：永慶房屋

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在第七波選擇性信用管制持續下，加上銀行對房貸授信態度仍偏審慎、審核條件趨嚴，整體資金取得門檻仍高，尤其是目前首購族房貸利率普遍已站上 2.5% 以上，考驗民眾購屋負擔能力，購屋決策期拉長，導致整體買氣呈現低檔盤整。

此外，葉凌棋指出，受到房市政策持續影響，以目前的全台交易市況來觀察，預估 2026 年第一季交易量約 5.9 至 6.2 萬棟左右，較 2025 年同期約減少 1% 至成長 6% 左右。若進一步觀察歷年第一季交易量表現，今年第一季交易量恐創自 1999 年有紀錄以來第三低量，僅高於房地合一 1.0 上路的 2016 年與 2017 年。