清明連假旅運高峰將至 桃機單日旅運量估上看16.2萬人次創新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-31 20:19

清明連續假期將至，今 (2026) 年清明連假疏運期間自 4 月 2 日至 4 月 7 日、共 6 日，桃園機場公司今 (31) 日預估總運量逾 92 萬人次，航班起降量約 4,590 架次，日均運量約 15.5 萬人次，年增約 12.1%。桃機表示，預估 4 月 3 日為出境高峰，4 月 6 日為入境高峰，約 15.9 萬人次，單日旅運量上看 16.2 萬人次有望達歷史新高。

清明連假旅運高峰將至，桃機：單日旅運量估上看16.2萬人次創新高。(圖:桃園機場公司提供)

桃園機場旅運量持續成長，據桃機統計，2026 年截至 3 月 10 日已達 1,001 萬人次，較 2025 年及 2019 年分別提前約 8 及 7 日，也顯示國際航空客運市場持續穩健成長。

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桃機公司表示，為因應連假期間旅運高峰，已協同 CIQS 單位及機場大聯盟完成各項整備作業，包括加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，並透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報，協助相關單位彈性調度人力與設施，提升整體疏運效率，協助旅客順利通關。

為方便旅客掌握時間，桃機公司也導入「AI 出發安檢人流統計」，於出境驗票口設置預估通關時間告示牌，以「人像數量」及「顏色燈號」呈現安檢等候情形；旅客亦可透過桃園機場官方 APP 查詢「安檢等候時間」，建議提前掌握現場狀況並儘早完成安檢作業。