鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-29 12:34

國際油價狂飆帶動油價連漲，塑膠袋也頻喊漲，經濟部昨（28）日表示，針對石化上游原料與下游塑膠包材需求，已與地方政府及台塑石化、中油公司緊密對接，並採取多項應變措施：4 月份液化石油氣價格維持不調漲；中油公司四輕工場則預計提前於 4 月 1 日開爐；確保零售通路之塑膠包材庫存充足，確保國內原物料供應穩定並協助平抑民生物價。

針對近期石化上游原料及下游塑膠包材的供應動態，經濟部表示，已積極與地方政府及國內兩大石化龍頭台塑石化與中油公司溝通，採取多項應變措施以確保產業鏈生產無礙，優先滿足國內市場需求。

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一、台塑石化公司 4 月份凍漲液化石油氣，且石化原料優先滿足內需

經濟部與台塑石化積極協調，台塑石化表示將配合政府穩定物價政策，4 月份液化石油氣價格將維持不調漲，以減輕民生負擔。在石化上游原料方面，台塑石化確保所生產的乙烯及丙烯，持續供應給國內下游供應鏈廠商。至於丁二烯的缺口部分，因過去有部分仰賴進口，公司正積極尋求生產及進口的調度方案，優先滿足國內市場需求。

二、中油公司四輕提前開爐，乙烯產量可望提升；溶劑產品庫存充足

為滿足石化下游的料源需求，中油公司四輕工場規劃提前至 4 月 1 日開爐，預估乙烯每月供應量將從原先的 6 萬多公噸，提升至 79000 公噸，可望紓緩 4 月石化下游原料的部分缺口。中油三座芳香烴工場在 3 月至 6 月之間，將持續穩定操作，亦搭配減少外銷以及船期彈性調動等措施，優先將原料留供國內業者使用，來供應國內對甲苯及二甲苯的需求。

中油亦表示，針對塗料、印刷及清潔等相關產業所需的溶劑，以目前的庫存及原料生產，確認可足量供應市場需求至 8 月底。

三、塑膠包材零售通路端庫存充足，專線媒合製造業缺料調度

石化產品下游民生所需的塑膠包材如塑膠袋、膠膜及容器等，目前零售通路庫存充足，並已協調國內備妥產能，可依需求彈性增產。針對上游料源供應不順而發生缺料之製造業者，可透過經濟部成立之專線電話協助媒合，加速供應調度。