鉅亨網新聞中心 2026-03-31 13:41

在人工智慧（AI）算力需求的強力拉動下，全球記憶體產業原先預期將迎來長期的供不應求與價格齊揚，然而自上週起，指標性的終端零售市場卻傳出令人意外的「價格崩盤」訊號。

《央視財經》報導，據廣東深圳華強北商戶的第一線觀察，記憶體市場正經歷一場顯著的價格回落，多款主流內存產品價格出現大幅鬆動，其中 32GB 容量產品甚至出現單週直跌 30% 的驚人降幅。

‌



深圳華強電子世界的商戶坦言，價格跳水的現象自上週三開始延燒。原本報價約 900 元 (人民幣，下同) 的 16GB 記憶體，目前已跌至 700 元左右；而 32GB 產品的跌幅更為慘烈，直接縮水 300 元。

儘管價格大幅回檔，但市場買氣並未因此升溫。商戶蔣星分析指出，消費者心理普遍存在「買漲不買跌」的預期，當價格開始崩跌時，客戶反而抱持觀望態度，期待未來有更低的價格出現。

究其根源，這波價格跳水主要導因於消費端需求與上游供給預期的落差。自去年第四季啟動漲價潮以來，過高的價格早已抑制了個人消費者的購買力，許多人轉向二手市場或選擇低容量版本，導致成交量持續萎縮。

融通基金管理權益研究部副總經理劉安坤分析指出，近期市場出現大量代理商與投機商的「拋售潮」。這些持貨者在看到現貨價格上漲乏力後，擔心庫存積壓，轉而採取小幅降價甚至大幅砍價的方式出貨。