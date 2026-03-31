鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-31 12:41

微星 (2377-TW) 啟動 2026 年春季校園徵才計畫，首波活動在台灣科技大學圓滿落幕。面對人工智慧與高效能運算浪潮，微星此次徵才重點聚焦在 AI 應用、高階伺服器與嵌入式系統等關鍵領域，為集團未來 5 年的成長動能建構新世代人才庫。

微星管理層指出 AI 伺服器將成為未來 3 至 5 年最重要的成長動能，預期相關業務每年可望成長 50% 至 100%。即便 2026 年全球個人電腦市場出貨量可能面臨超過 10% 的衰退，公司仍將透過調降低階產品比重並往中高階發展，力拼今年業績與去年持平。

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為了支援高速成長的人工智慧業務，微星正積極推動全球產能重組。美國新廠已於今年初正式啟用，未來預計將有一半以上的伺服器產能移往美國，以滿足當地資料中心與政府標案需求。此外荷蘭廠與台灣桃園新廠也預計於 2027 年底前陸續完工，進一步強化全球供應鏈布局。

此次徵才活動除招募研發替代役外，也包含海外業務儲備幹部與全球製造管理人才。微星人力資源處協理許志瑋表示隨著人工智慧發展，產業對跨領域人才需求提升，公司致力於讓年輕世代在全球舞台發揮所長並參與下一波產業成長。後續招募活動亦將前進元智大學，持續與學生面對面交流职涯機會。

回顧 2025 年營運表現，微星全年營收達 2300 多億元且每股純益繳出 6.8 元成績。儘管受記憶體報價自去年第四季飆漲 2 至 3 倍影響，導致毛利率一度承壓。但公司已透過調整終端售價約 15% 至 30% 因應，預期毛利率自今年第一季起已回升至健康水準。