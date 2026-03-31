鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-31 08:25

伊朗國會國家安全委員會周一（30 日）通過了一項擬對荷姆茲海峽通行船隻實施監管並收費的法案，這項計畫仍需全體國會議員表決通過。

這項法案涵蓋多項關鍵內容，旨在加強伊朗對荷姆茲海峽的控制與監管，包括建立航道安全安保安排、實施確保海上航行安全的措施，以及制定相關金融監管規則（通行費用必須以伊朗里亞爾支付）。此外，方案還提出，禁止屬於美國和以色列的船隻通過海峽。

‌



這一具有爭議性的法案，可能從根本上改變全球最關鍵的石油運輸咽喉之一的運行方式，並顯著提升國際對抗及經濟衝擊的風險。

該提案明確提出禁止美國和以色列船隻通行，可能會進一步加劇本已緊張的關係。

伊朗官員強調，武裝力量將在執行該計畫中發揮更大作用，同時可能與阿曼合作，建立新的海峽法律治理框架。

若上述方案得以實施，通行費用將為伊朗在國際制裁壓力下提供新的財政收入來源。然而，伊朗要在國際航運體系中推行此類收費機制，預料將面臨廣泛阻力。

目前荷姆茲海峽已成為持續衝突的核心焦點。該衝突始於 2 月 28 日，當時美國與以色列聯合採取行動對伊朗發動襲擊，目前戰爭已進入第五周。

荷姆茲海峽的法律地位複雜，在最窄處寬度不足 30 英里，位於伊朗和阿曼領海範圍內，但依據國際法，該航道被視為國際水道，船舶通常享有通行保障。