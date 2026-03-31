鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-31 10:45

據《CNN》等多家美國媒體報導，美國總統川普周日（29 日）接受採訪時表示，他不介意一艘俄羅斯油輪向遭美國封鎖和制裁的古巴運送石油。

這可能預示著白宮對古態度出現一些微妙變化，但古巴分析人士認為，這一變化也與俄方採取的措施有關。

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從美國媒體的報導來看，川普是在總統專機 「空軍一號」 上接受採訪時談及古巴和俄羅斯。

當時媒體提到，懸掛俄羅斯旗幟的油輪「Anatoly Kolodkin 號」正將 73 萬桶原油運往古巴，並詢問川普的看法。

川普說他 「不介意」 ，也不介意其他國家向古巴運送石油，並稱這些石油不會改變古巴的命運。

川普曾表態，稱美國的下一個戰略目標是古巴，美國政府還多次以關稅威脅向古巴提供援助的國家。因此，川普此次表態引發不少美國媒體猜測。《CNBC》就認為，這似乎預示白宮對古巴的政策出現轉變。

但一位古巴分析人士說，川普的態度轉變可能與俄方此次援助古巴時的一項舉動有關，即俄羅斯海軍曾在該油輪通過英吉利海峽時派軍艦護航。