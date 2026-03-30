鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 06:10

社群媒體巨頭 Meta(META-US) 週一 (30 日) 證實，已開始在特定國家測試名為「Instagram Plus」的高階付費訂閱服務，這也是該公司繼 Meta Verified 藍勾勾認證後，進一步擴大社群變現版圖的關鍵舉措。

根據外媒報導與官方說法，這項測試計畫緊隨 Meta 於兩個月前宣布的 Facebook、Instagram 及 WhatsApp 全球訂閱試行方案之後，旨在為重度使用者提供更具隱私性與個人化控管的進階體驗。

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根據測試內容，「Instagram Plus」解鎖了多項過往用戶敲碗已久的功能。最受矚目的莫過於「隱身瀏覽模式」，訂閱者可以在不留下觀看紀錄（Seen）的情況下查看他人的限時動態；同時，訂閱者還能掌握誰「重複觀看」了自己的動態，進一步分析內容的受歡迎程度。此外，該服務打破了目前僅有的「親友（Close Friends）」限制，允許用戶創建「無限數量」的受眾清單，讓限時動態的分享對象能更細緻地分群經營。

在操作功能上，Instagram Plus 賦予訂閱者更大的流量控制權，包括可將特定限時動態的時效延長 24 小時，並享有每週一次的「置頂（Spotlight）」功能，讓動態強制出現在追蹤者動態列的最前端。互動方面則新增了動畫效果的「超級點讚（Superlike）」功能。針對擁有大量粉絲的用戶，訂閱版也提供了動態查看名單的「搜尋」功能，無須再手動滑動列表即可快速定位特定觀看者。