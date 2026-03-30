鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-30 15:52

半導體測試介面暨設備廠旺矽 (6223-TW) 今 (30) 日參加櫃買業績發表會，董事長葛長林對今年營運展望釋出強勁信心 ，強調隨著人工智慧與高效能運算需求持續攀升，看好今年營收將呈現逐季走強的態勢 ，並直言在探針卡領域中，台灣公司在成本以及拼勁的競爭力已經超越國外同業 。

旺矽董座：對2026年營運逐季成長有信心 成本及拚勁領先競爭對手。(鉅亨網記者吳承諦攝)

葛長林指出，旺矽主要的競爭對手來自美國與義大利，而旺矽的核心優勢在於員工的拚勁以及相對優異的成本競爭力 ，此外旺矽在過去幾年已完成探針製造與關鍵零組件的垂直整合，建立起完整的產業生態系 。

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針對營運展望，旺矽預估 2026 年將受惠半導體市場復甦與人工智慧晶片測試需求，維持逐季成長的動能 。目前公司對未來六個月的訂單能見度相當良好，且垂直式探針卡的產能持續處於滿載狀態 。預期這股滿載動能至少會延續至今年第三季 。

在產品線配置上，旺矽去年探針卡業務佔整體營收達 72% 。為了布局未來 CPO 的測試商機，旺矽自今年起整併 LED 與先進半導體測試部門 。透過光與電技術的結合，期盼能精準切入高效率傳輸市場 。

為了因應訂單擴產需求，旺矽去年斥資約 31 億元增加固定資產 。公司已在竹北地區購入兩塊土地，目前正順利進行產能擴充與設備建置 。隨著營收規模持續擴大，內部預期經濟規模產生的槓桿效應將進一步優化獲利表現 。

旺矽目前已是全球領先的探針卡解決方案供應商，並具備懸臂式（Cantilever）、垂直式（Vertical）與微機電（MEMS）3 種主要產品線 。董事長強調公司成立 31 年來始終堅持投入高附加價值的研發 。在人工智慧特殊應用積體電路領域，旺矽已成為全球重要客戶的核心測試夥伴 。

旺矽第四季營收 38.4 億元，季增 12.4%，年增 27.7%；毛利率 53.8%，季增 0.4 個百分點，年減 2.4 個百分點；營業利益 9.6 億元，季增 7.1%，年增 27.4%；營益率 25.0%，季減 1.2 個百分點，年減 0.1 個百分點。稅後純益 9.5 億元，季增 8.1%，年增 32.6%，每股純益 9.81 元。