旺矽今年第二度併購 再斥8.7億元收購加拿大Focus Microwaves
旺矽 (6223-TW) 今 (18) 日宣布以 2800 萬美元，折合新台幣約 8.7 億元，收購射頻與毫米波量測技術業者 Focus Microwaves Inc. 100% 股權，將強化公司在高頻測試與量測領域的佈局與能力，也是繼收購德國 AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH 100% 股權後，今年以來的第二度併購案。
Focus Microwaves 由 Christos Tsironis 於 1983 年在加拿大蒙特婁創立 ，長期在負載拉取 (load-pull)，雜訊參數量測 (noise parameter measurement) 及調諧器技術 (tuner technologies) 方面享有全球創新聲譽。該公司以工程為核心的文化與深厚的合作關係，在過去 40 多年中形塑非線性元件特性量測 (nonlinear device characterization) 的發展格局。
旺矽看好，併購 Focus Microwaves 將有助公司強化先進半導體測試 (Advanced Semiconductor Testing, AST) 設備之量測能力，進一步掌控自製關鍵零組件。
旺矽董事長葛長林認為，併購 Focus Microwave 將有助強化公司在射頻與微波量測業務，Focus Microwave 領先業界數十年，加上公司的全球佈局，將加速公司在半導體極高頻量測領域中的成長。
Focus Microwaves 創辦人 Mr. Christos Tsironis 也認為，Focus Microwaves 透過與旺矽合作，能延續公司最初使命，讓全球工程師能夠在射頻與毫米波設計與量測領域不斷突破極限。
旺矽目前在美國等海外地區皆設有子公司，而加拿大是在美國、歐洲後的另一個海外新據點，Focus Microwaves 納入旺矽的先進半導體測試 (AST) 事業部，不僅強化旺矽在射頻、毫米波及高功率應用領域的產品組合，也進一步拓展至 5G、6G、矽光子及先進功率元件等次世代市場，雙方的結合專業將更有力地支撐公司在技術領導力與市場拓展方面的長期願景。
