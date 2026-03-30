鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-30 16:43

工控記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 今 (30) 日應邀舉辦櫃買業績發表會，董事長簡川勝表示，隨著 AI 與邊緣運算需求全面爆發，看好今年展望樂觀，看好營收將呈現逐季走強的態勢，並指出 NAND FLASH 的漲勢只是剛開始。

回顧去年財務表現，宜鼎全年合併營收達 143 億元，年增率高達 60%。去年每股純益繳出 21.72 元的優異成績，且公司毛利率在去年第四季已呈現逐季增加的趨勢。

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面對記憶體市場波動，簡川勝提到，「需求面遠大於供給面」，且這種落差不是以百分比衡量，而是以「倍數」來看待。他預期這種供需失衡的狀態在今年甚至明年都難以改變，主因在於原廠擴產受到半導體設備交期可能超過一年的限制，

針對價格走勢，宜鼎觀察到 Nand Flash 的漲勢才剛開始，DRAM 的漲幅已先行反應，而 Nand Flash 則是從去年第四季才開始起漲，目前的價格調升僅是「起手式」，正處於陡峭的爬坡階段。

簡川勝提到，由於 AI 領域的大型客戶採購動能不減，他認為目前的價格漲勢「還看不到盡頭」，且未來的 Nand Flash 漲速甚至可能超過 DRAM。

而對於近期 Google TurboQuant 壓縮演算法衝擊記憶體報價，簡川勝表示，分析新技術能優化模型並提升準確度，進而帶動更多應用場景出現，當市場規模因技術優化而擴張，對記憶體的總體需求將持續攀升，於具備高整合能力的供應商而言是極大的機會。

簡川勝表示，在缺料與漲價並行的環境下，宜鼎的策略是鎖定「價值（Value）」，透過與供應鏈的深度連接、服務高價值客群，以及提升產品的軟硬體整合能力，來確保在極端的市場競爭中維持獲利與供貨的穩定性。

董事長簡川勝指出，宜鼎在工業儲存市場蟬聯全球第一，核心優勢在於深厚的軟硬體整合能力。他認為公司過去十年在軟體技術的投入已築起高聳的競爭門檻，這也是國外同業難以快速跨越的關鍵「高牆」。

針對產能與研發布局，宜鼎在宜蘭二廠進入量產後，已正式啟動宜蘭三廠的規劃與設計，此外公司也將汐止總部的空間收回裝潢，預計增加一千坪空間作為研發中心（R&D Center）擴充使用，以持續強化邊緣人工智慧技術研發。