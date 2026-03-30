美伊情勢未見好轉，加上胡塞武裝宣布參戰，導致國際油價再度大漲，全球股市受衝擊大跌，台股今 (30) 日跳空開低，逾 600 點，再度失守 5 日線，今日估量約 6780 億元。

近期原物料價格大漲，引發市場對通膨的擔憂，早盤漲價題材帶動逆勢上漲或抗跌，華紙紙漿價格喊漲，今日連續拉出第三根漲停，帶動造紙類股逾 4%；橡膠 JRU & 報價上周大漲 9%，橡膠類股早盤大漲約 1.5%；塑膠及油電燃氣股漲幅各有 5% 及 1.5%。