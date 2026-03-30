鉅亨網記者彭昱文 台北
美伊情勢未見好轉，加上胡塞武裝宣布參戰，導致國際油價再度大漲，全球股市受衝擊大跌，台股今 (30) 日跳空開低，逾 600 點，再度失守 5 日線，今日估量約 6780 億元。
近期原物料價格大漲，引發市場對通膨的擔憂，早盤漲價題材帶動逆勢上漲或抗跌，華紙紙漿價格喊漲，今日連續拉出第三根漲停，帶動造紙類股逾 4%；橡膠 JRU & 報價上周大漲 9%，橡膠類股早盤大漲約 1.5%；塑膠及油電燃氣股漲幅各有 5% 及 1.5%。
觀察權值股表現，台積電開盤 1780 元，下跌 40 元或逾 2%，跌破 1800 元，台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)、廣達 (2382-TW) 等也跌逾 2%、聯發科 (2454-TW) 則跌逾 4%。
高價股方面，創意 (3443-TW)、世芯 KY(3661-TW) 跌 6-7%，鴻勁 (7769-TW)、台光電 (2383-TW)、穎崴 (6515-TW) 等均重挫約半根跌停板；另外，欣興 (3037-TW)、仁寶 (2324-TW)、景碩 (3189-TW)、台玻 (1802-TW) 等跌 4-5%。
不過，記憶體族群逆勢走強，華邦電 (2344-TW) 漲 3%、南亞科 (2408-TW) 也開低走高翻紅；中東情勢升溫帶動油價、運價大漲，台塑四寶、貨櫃海運三雄聯袂走強，其中，台化 (1326-TW) 大漲 8% 最為強勢。
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