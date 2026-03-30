〈焦點股〉大同電力、能源事業展望正面 抗跌走揚

大同今天早盤以 30.6 元開低，隨後翻走高，盤中最高漲至 32.9 元，漲逾半根停板，並站回月線，截至午盤，股價暫報 31.75 元，漲逾 2%，成交量超過 1.3 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計賣超 2556 張。

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大同於 2023 年取得台電大安超高壓變電所設備標案，近期變壓器陸續交貨，並進入試運轉階段，同時，也取得超高大型複合商業大樓及塑化廠電力設備訂單，重電事業展望正面。