鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-30 12:34

中東戰事延宕帶動油價走高，台股今日一度重挫逾 700 點，在全球股市震盪之際，關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 與大銀微系統 (4576-TW) 股價逆勢走強，大漲逾半根停板，展現強勁的抗跌韌性。由工具機公會 (TMBA) 主辦的 TMTS 展覽於 28 日圓滿結束，上銀與大銀日前證實，為因應原物料成本上揚，3、4 月起會陸續調漲部分產品售價。

上銀盤中股價大漲逾半根停板，最高來到 248 元；大銀也勁揚約 5.5%，最高觸及 143 元，創下近 1 年新高。工具機族群盤中漲跌互見，瀧澤科上周連二日亮燈漲停後，今天一度又逼近漲停價，獲得買盤青睞，此外，直得、亞崴等同步走強；東台、全球傳動、協易機、高鋒等個股，今天賣壓相對較重，股價震盪走低。

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今年工具機展 (2026 TMTS) 於台中舉行，四天展期吸引超過 80 國、約 7.3 萬人次觀展，公會預估，此次展覽將創造超過 20 億美元的採購商機。上銀集團此次整合旗下上銀、大銀及邁萃斯，以「AI 賦能 × 智造永續」為主題，展現從奈米級定位到高階齒輪設備的垂直整合實力，成功擄獲國際買主目光。

上銀與大銀近期基本面支撐力道強勁，主要動能來自半導體、自動化及機器人產業。上銀董事長卓文恒表示，滾珠螺桿訂單能見度已達近 4 個月，線性滑軌則為 3 至 3.5 個月，較先前增加約 0.5 個月。因應中東戰爭導致的原物料成本上升，上銀預計於 3 月底、4 月初陸續調漲售價，漲幅約 7% 至 15%。

大銀微系統定位系統訂單表現尤為突出，高階產品訂單能見度已達 5 至 6 個月。副總經理游凱勝指出，為因應印度 iPhone 生產比重拉高帶動的自動化需求，大銀正積極擴增無塵室產能，預計第二季完成後年產能可增加 30%。