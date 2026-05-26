鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 13:32

上銀科技 (2049-TW) 義大利子公司於 5 月 14 日至 16 日舉辦為期三天的盛大活動，正式宣告位於米蘭近郊 Agrate Brianza、約 1.7 萬平方公尺的全新總部啟用。上銀科技董事長卓文恒指出，上銀義大利不僅是一個營運據點，更是串連歐洲、連結全球的重要樞紐，將為全球客戶打造更完善、無縫接軌的國際服務網路。

上銀指出，本次落成典禮政商雲集，包含駐義大利台灣大使蔡允中、駐米蘭台北代表處處長林讚南皆親臨現場；義大利當地政要如 Agrate Brianza 市長 Simone Sironi、倫巴底大區議員暨友台小組主席 Ivan Rota 亦出席剪彩，共同見證這座融合「科技、人本與永續」的現代化工業樞紐誕生。

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上銀義大利子公司成立於 2013 年，至今已擁有 160 名員工，產品廣泛應用於工具機、包裝、自動化設備及半導體等義大利核心製造業。

全新啟用的總部園區總面積達 17000 平方公尺，經全面翻新升級後，整合了擴展的物流區域、現代化辦公室，並增設三大核心技術場域，全面拉高服務量能，包括行動展覽車、展示與培訓中心及企業展示中心。

公司亦特別重視環境永續，採用環保建材與低環境衝擊方案，以降低營運對環境的影響。 2021 年普立茲克獎所引發的全球對建築價值與再利用的討論，也深化了上銀對舊廠房重建的思考，因此在 Agrate 的改造中導入太陽能設備、智能照明與空氣淨化系統、有機塗料與綠化設計等具體措施。

倫巴底大區議員 Ivan Rota 對此高度讚賞，他強調，上銀新總部的啟用，對倫巴底大區而言具有深遠的政策意義。這項投資強化了本區在歐洲製造鏈中的戰略地位，提升供應鏈韌性，促進技術交流與人才培育，並為地方帶來新的就業與創新動能。