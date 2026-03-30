鉅亨網編譯許家華
美國總統川普週日 (29 日) 再度對中東局勢發出強硬言論，隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第五週，他表示不排除「奪取伊朗石油」，甚至可能控制伊朗主要出口樞紐哈爾克島(Kharg Island)，引發國際市場與地緣政治高度關注。
根據英國《金融時報》報導，川普在受訪時直言，其「偏好是拿走伊朗的石油」，並將此構想類比於美國今年稍早在委內瑞拉的行動，當時美方在該國領導人尼古拉斯 · 馬杜羅被捕後，實質掌控其石油產業。川普同時指出，美國對是否直接接管哈爾克島仍保留多種選項。
隨著衝突升溫，能源市場已率先反映風險溢價。國際指標布蘭特原油 5 月期貨在亞洲早盤上漲 2.92% 至每桶 115.86 美元，美國西德州中質原油 (WTI) 期貨亦上漲 3.20% 至 102.80 美元，顯示市場對供應中斷的憂慮快速升高。
哈爾克島為伊朗最關鍵的能源設施，承擔該國約 90% 的原油出口，一旦遭到軍事控制或破壞，將對全球能源供應鏈造成重大衝擊。此前美軍已於 3 月中旬對該島發動大規模空襲，摧毀超過 90 個軍事目標，但刻意未攻擊石油設施，以避免衝擊全球油市 。
《華盛頓郵報》週六晚間報導，美國國防部正為可能持續數週的地面衝突做準備，數千名美軍已陸續部署至中東地區，顯示衝突恐進一步升級。
戰火同時擴散至波斯灣周邊國家。科威特政府表示，一座發電與海水淡化設施在週日遭攻擊，導致附屬建築受損並造成 1 名印度籍工人死亡。當局指出，此為伊朗對科威特的攻擊行動之一，已緊急啟動應變機制，確保電力與供水維持穩定。
由於波灣國家高度依賴海水淡化供應飲用水，相關設施被視為關鍵基礎建設，一旦遭到系統性打擊，將對區域民生與安全構成重大威脅。
此外，與伊朗關係密切的葉門胡塞武裝也正式介入戰局，宣布首次以彈道飛彈齊射攻擊以色列軍事目標，進一步擴大衝突範圍。分析指出，若戰事持續升級，不僅能源價格恐維持高檔，全球航運與供應鏈亦將面臨更大不確定性。
整體而言，川普針對「奪取石油」的言論，加上美軍可能進一步行動與區域基礎設施遭攻擊，正使這場衝突從軍事對抗快速轉變為牽動全球能源與經濟的重大危機。
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