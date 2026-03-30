鉅亨網編譯許家華 2026-03-30 09:38

美國總統川普週日 (29 日) 再度對中東局勢發出強硬言論，隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第五週，他表示不排除「奪取伊朗石油」，甚至可能控制伊朗主要出口樞紐哈爾克島(Kharg Island)，引發國際市場與地緣政治高度關注。

根據英國《金融時報》報導，川普在受訪時直言，其「偏好是拿走伊朗的石油」，並將此構想類比於美國今年稍早在委內瑞拉的行動，當時美方在該國領導人尼古拉斯 · 馬杜羅被捕後，實質掌控其石油產業。川普同時指出，美國對是否直接接管哈爾克島仍保留多種選項。

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隨著衝突升溫，能源市場已率先反映風險溢價。國際指標布蘭特原油 5 月期貨在亞洲早盤上漲 2.92% 至每桶 115.86 美元，美國西德州中質原油 (WTI) 期貨亦上漲 3.20% 至 102.80 美元，顯示市場對供應中斷的憂慮快速升高。

哈爾克島為伊朗最關鍵的能源設施，承擔該國約 90% 的原油出口，一旦遭到軍事控制或破壞，將對全球能源供應鏈造成重大衝擊。此前美軍已於 3 月中旬對該島發動大規模空襲，摧毀超過 90 個軍事目標，但刻意未攻擊石油設施，以避免衝擊全球油市 。

《華盛頓郵報》週六晚間報導，美國國防部正為可能持續數週的地面衝突做準備，數千名美軍已陸續部署至中東地區，顯示衝突恐進一步升級。

戰火同時擴散至波斯灣周邊國家。科威特政府表示，一座發電與海水淡化設施在週日遭攻擊，導致附屬建築受損並造成 1 名印度籍工人死亡。當局指出，此為伊朗對科威特的攻擊行動之一，已緊急啟動應變機制，確保電力與供水維持穩定。

由於波灣國家高度依賴海水淡化供應飲用水，相關設施被視為關鍵基礎建設，一旦遭到系統性打擊，將對區域民生與安全構成重大威脅。

此外，與伊朗關係密切的葉門胡塞武裝也正式介入戰局，宣布首次以彈道飛彈齊射攻擊以色列軍事目標，進一步擴大衝突範圍。分析指出，若戰事持續升級，不僅能源價格恐維持高檔，全球航運與供應鏈亦將面臨更大不確定性。