鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-30 07:30

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地日前遭伊朗飛彈和無人機襲擊，造成十餘名美軍受傷，美軍多架空中加油機受損，更有一架 E-3 預警機幾近報廢。

正在卡達訪問的烏克蘭總統澤倫斯基周六（28 日）表示，美軍基地遇襲前，俄羅斯對該基地進行三次衛星拍攝。他指控俄方向伊朗分享這些情報。

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澤倫斯基向美國《NBC News》分享他每天從烏克蘭情報機關收到的簡報摘要。該報告指出，俄羅斯衛星在 3 月 20 日、3 月 23 日和 3 月 25 日拍攝了蘇丹王子空軍基地。

澤倫斯基說，根據烏克蘭的經驗，俄羅斯在幾天內多次對某個設施進行拍照，是攻擊計畫的跡象。

他說：「我方知道，如果他們拍一次照片，就是在準備；如果他們拍第二次，就像是模擬；第三次，就意味著他們會在一兩天內發動攻擊。」

澤倫斯基稱，他「100%」確信俄羅斯與伊朗分享情報，以幫助伊朗瞄準中東各地美軍。

「幫伊朗人符合俄羅斯的利益，」他說，「我不是相信，我是知道。他們會分享情報」。他繼續稱：「他們是否在幫助伊朗人？當然。相信的程度有多少？百分之百。」

據《NBC News》早些時候報導，四名知情人士透露，俄羅斯正在向伊朗提供中東美軍位置的情報。



另據美國《CBS News》周六報導，歐洲盟友公開和私下告訴美國外交官，俄羅斯正在「直接且實質性」幫助伊朗，已超出美國公開承認的範圍。歐洲人稱，烏克蘭和伊朗合作，烏克蘭戰爭已與伊朗戰爭交織在一起。