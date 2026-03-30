伊朗武裝部隊發言人：波斯灣鯊魚正等待美軍

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-30 08:30

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人周日（29 日）警告，稱美國總統川普關於在伊朗展開地面行動的威脅只會將美軍「送入囚禁和死亡的深淵」。

伊朗武裝部隊發言人稱波斯灣鯊魚正等待美軍。（圖：Shutterstock）

該聲明說，針對川普最近多次放話對伊朗發動地面行動以及佔領伊朗部分島嶼，伊朗軍方已做好應戰準備。「波斯灣的鯊魚正等待美軍。」

‌



據美國媒體近日報導，五角大廈正在為在伊朗展開數周地面行動做準備。目前尚不清楚川普會在多大程度上批准五角大廈的行動計畫。如果他選擇升級，意味著戰爭進入新階段。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社周日報導，伊朗專家會議成員邁斯巴希 · 穆加達姆表示，美國若企圖派兵奪取伊朗島嶼，將遭伊朗果斷反擊。

穆加達姆說，過去 30 天來，伊朗民眾通過集會等方式持續表達了對伊朗武裝力量的支持。