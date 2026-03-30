鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-30 08:12

伊朗首都德黑蘭多地周日（29 日）晚間在十多分鐘裡接連遭兩輪大規模空襲，德黑蘭等地部分地區發生爆炸，一度斷電。

十多分鐘內連遭大規模空襲，伊朗首都發生爆炸。（圖：Shutterstock）

以色列軍方稱，數十架以軍戰機空襲德黑蘭基礎設施，進一步破壞伊朗的武器生產能力。以軍稱，超過 120 枚彈藥被投向德黑蘭用於武器研發和生產的設施。

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爆炸發生後，當地響起防空警報，德黑蘭防空系統持續啟動，伊朗發射攔截彈攔截來襲目標。

目前美以伊戰事繼續呈現激烈和焦灼態勢。伊朗加大了針對以色列和地區美軍目標的打擊力道，而德黑蘭遭空襲的程度和次數也在明顯增加。短期內戰爭仍會持續，中東戰事將面臨更加複雜難解的局面。

據伊朗《伊斯蘭共和國通訊社》周日報導，伊朗外交部發言人巴加埃在接受媒體採訪時表示，美國通過斡旋方遞交給伊朗的建議非常極端，且不合理。

巴加埃稱，美方的建議涉及伊朗國家主權相關事務，不具備任何外交嚴肅性。他說伊朗必須依靠自身力量確保國家安全，確保美國和以色列不再對伊朗發動攻擊。