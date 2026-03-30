鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-30 09:26

美國《Fox News》日前發布的民調結果顯示，近三分之二受訪美國選民不滿意川普總統的施政，且不滿意率為他兩個任期中最高。

這家保守派媒體對 1,001 名登記選民的民調結果顯示，受訪者對川普施政的不滿意率為 59%，比一年前升高 8 個百分點，不僅是他第二個任期開始以來最高，也超過首個任期的紀錄。

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滿意率則從一年前的 49% 降至 41%。這項民調從美國選民登記冊中隨機抽取受訪者。

在共和黨支持者中，選民對川普的滿意率為 84%，較去年同期下降 8 個百分點，為第二任期開始以來最低。他在民主黨選民和獨立選民中的不滿意率分別達到 95% 和 75%。

該民調顯示，川普在各項議題上的評價普遍不佳，在醫療、移民、外交政策、稅務和伊朗問題上的不滿意率都顯著高於滿意率。民眾對他處理通貨膨脹問題的表現評價最差，僅 28% 受訪者表示認可，較 1 月下降 7 個百分點，比一年前減少 12 個百分點。

美國經濟狀況成為民眾不滿的根源，受訪者對川普處理經濟問題的支持率同樣寫下新低，僅 34%，較 1 月和一年前分別下降 6 個和 9 個百分點。