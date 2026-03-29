華通去年LEO板出貨創新高 今年成長3成起跳將挑戰200億元大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-29 10:40

全球低軌衛星板霸主華通 (2313-TW) 在 2025 年營收及獲利都創歷史次高，每股純益達 5.51 元，其中來自低軌衛星 (LEO) 板的營收逾 151 億元，創新高，年增 15.27%，占去年營收的 20%。同時。華通低軌衛星板在今年的營收成長並將再以逾 30% 的幅度大幅成長，向上挑戰 200 億元大關。

華通去年LEO板出貨創新高占營收達2成，今年將挑戰200億元大關。(鉅亨網記者張欽發攝)

華通在去年年營收 759.96 億元，年增 4.87%，毛利率 18.58%，年增約 2.6 個百分點，全年稅後純益 65.67 億元，年增約 17%，每股純益 5.51 元，營收及獲利都創歷史次高。其中，在第四季的 LEO 板貨金額也較第三季上揚，推升單季 LEO 板營收達 36 億元，全年 LEO 板營收逾 151 億元，創新高，占去年營收比重衝上 20% 的大關。

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同時，華通隨著客戶在低軌衛星發射數量的大幅成長，在接單結構上也有明顯改變，預計 LEO 板接單及出貨比重 ，將由目前的天上衛星板占 25% 的比重進一步提升提升 33%，等於是由 1 比 3 提升到 1 比 2，對華通的出貨毛利率的增進更有明顯的挹注及鞏固的效果。

SpaceX 星艦發射成功及亞馬遜旗下低軌衛星 Project Kuiper 在 8 月底部署數量突破 100 顆，對華通的營運動能挹注受關注，華通在泰國廠進入量產挹注 LEO 板產能同時，華通目前的低軌衛星板接單已經滿載，法人估計，華通 2026 年來自 LEO 成長將有逾 30% 的成長，如缺料狀況獲改善，並向上挑戰 200 億元大關，2027 年再有 30% 的成長。

華通在 2026 年 2 月營收 52.01 億元，月減 29.75%，與去年同期持平，2026 年 1-2 月營收 126.05 億元，年增 20.26%。

華通在切入低軌衛星板時間已長達 10 年、在產品信賴度佳的競爭優勢之下，去年低軌衛星板出貨量，居台灣 PCB 廠之冠，同時，華通 2025 年在新客戶加入、發射量增加及泰國廠新產能開出挹注之下，低軌衛星板的出貨量及營收占比將再向上突破。

法人認為，全球低軌道衛星產業正處於加速成長期，主要運營商紛紛提升火箭發射頻率、加速衛星布建，然而太空產業的技術門檻相當高，華通早就投入太空用板研發與生產，與主要客戶合作 10 年，在太空應用 PCB 板的主流地位明確。華通主要衛星客戶在軌運行衛星數量約 9555 顆，使用的太空 PCB 板大多數由華通提供；第二大衛星客戶也在去年完成數批低軌道衛星發射，進入穩定布建階段，在軌運行約 180 顆衛星，太空 PCB 板也幾乎由華通獨家供貨。

而在新客戶效應加上新產能加持，華通 LEO 低軌道衛星營收占比維持已達 20%、營收規模持續擴大，而客戶規劃中的新一代衛星性能將大幅提升，使用的太空 PCB 板規格升級、面積也明顯放大，將進一步推升公司相關的營收規模及利潤貢獻。

法人認為，2026 年華通增加資本支出達 150 億元，在衛星產業具有先行者優勢又積極在泰國與台灣開出新產能的搶占制高點，除了 SpaceX 星艦亞馬遜旗下低軌衛星 Project Kuiper 兩大衛星客戶發射低軌衛星數量頻率加速之外，原有主力客戶可能推出衛星升級 (V3、D2C)，甚至會大幅增加地面設備銷售與網路接取服務，明顯拉高 LEO 低軌道衛星產品的營收規模，持續優化產品結構，今年度的整體毛利率也應可隨著穩健提升。