鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-28 10:00

華通 (2313-TW) 在 2025 年第四季對低軌衛星板進入高峰期，2025 全年低軌衛星 (LEO) 板的營收大增，同時，華通在泰國廠的產能已擴至每月 40 萬呎，今年還有加碼投資新產能開出，並在供應鏈取得有利位置，華通本周股價收在 270 元，周漲 21.62%。

〈熱門股〉華通太空資歷深迎合需求 外資周搶買5.5萬張 周漲21%。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，本周外資對華通出現換手量，買超高達 5 萬 5512 張。華通在 2023 年起投資泰國設廠，並持續擴產中，今年產能可望加倍，有助迎合低軌衛星營運商要求由兩岸以外供應產能的條件，而華通在台也租廠進行擴充之中，有助搶攻 ASIC 伺服器板的需求上揚。

‌



華通 2025 年財全年稅後純益 65.67 億元，年增約 17%，每股純益 5.51 元，營收及獲利都創歷史次高。董事會通過配發現金股息 2.8 元，配發率約 5 成。

華通股價受外資換手滾量並大幅買超 5.5 萬張推升，本周股價收在 270 元，周漲 21.62%，如量能未失控，5 日及 10 日線交叉在 230 元附近爲短線支撐。