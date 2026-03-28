川普口誤！稱荷姆茲是「川普海峽」
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《CNN》報導，美國總統川普周五（27 日）在講話中將荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）稱為「川普海峽」（Strait of Trump）。
當日，在美國邁阿密舉行的未來投資倡議研究所優先事項峰會上，川普在發言中說：「他們必須開放，必須開放『川普海峽』，我是說荷姆茲海峽。」
他半開玩笑地說：「抱歉抱歉，實在不好意思，口誤了。假新聞肯定會說『他不小心說錯了』。不，我可很少犯這種意外。」
川普說，伊朗否認參與談判，如今允許油輪通過荷姆茲海峽，是為了「彌補失言」。
「他們正在談判，迫切想達成協議。事實證明我是對的，他們確實在談判，兩天後他們也承認這一點。為了彌補之前失言，他們說要放行 8 艘油輪，後來又說要再加 2 艘。」川普說。
隨著美伊衝突持續，荷姆茲海峽已事實上關閉近四周，導致國際油價和汽油價格大幅飆漲。美國汽油均價 26 日約每加侖 3.98 美元，較一個月前戰爭爆發前上漲約 1 美元。
川普此前威脅伊朗必須在未來幾天內全面開放荷姆茲海峽，否則將徹底摧毀伊朗發電廠。後來他在 26 日表示，美方與伊朗的談判仍在進行，將最後期限延長 10 天，新截止日期是 4 月 6 日。
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