葉門胡塞首次出手！以色列：胡塞參戰 射彈道飛彈

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-28 13:35

據《以色列時報》報導，葉門叛亂組織胡塞周六（28 日）向以色列南部發射彈道飛彈，代表胡塞加入伊朗戰爭。

葉門胡塞首次出手，發射彈道飛彈。（圖：Shutterstock）

據以色列《Channel 12》報導，當地時間今天（28 日）早間，以方監測到從葉門向以色列南部發射的飛彈，以色列成功攔截。這是自以色列對伊朗發動「咆哮雄獅」（Roaring Lion）軍事行動以來，首次監測到從葉門向以色列發射飛彈。

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胡塞周五表示，在中東局勢持續升級背景下，已就可能進行軍事介入設定三個條件，一旦出現其中情形，將直接採取軍事行動。

胡塞武裝發言人葉海亞 · 薩雷亞當天深夜經馬西拉電視台發表聲明，稱若紅海被用於對伊朗或其他伊斯蘭國家發起軍事行動，若有新的地區或國際聯盟加入支持美國和以色列針對伊朗及其地區陣營「抵抗之弧」的行動，若針對伊朗和「抵抗之弧」的軍事升級持續擴大，胡塞都可能直接參戰。

薩雷亞要求美國和以色列立即停止針對伊朗及「抵抗之弧」相關國家的侵略行為。他表示，這些軍事行動「不公正、不合理」，不僅危及地區與全球安全穩定，也對世界經濟造成負面影響。