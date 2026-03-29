鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-29 12:12

中東戰火「不可抗力」塑化股隨原料拉警報有望燃起短線動能。(圖：shutterstock)

據指出，廠商對客戶發出不可抗力因素，意指因為戰爭、天災、罷工等人力無法抗拒的強制力，當企業因這些客觀原因無法履行合約時，可依法主張免除違約出貨。

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在荷姆茲海峽封鎖後，因石化原料正常供給拉起警報，台塑隨即對客戶發出不可抗力通知，表示塑膠原料供應可能受影響，下游的塑膠袋、餐盒、餐具也全面上漲 10-15%，石化廠裂解後產出的乙烯、丙烯與苯等關鍵原料也同步飆高，其中乙烯價格更是誇張暴衝約 7 成，對塑化廠而言，成為大幅墊高產品的利多因素。

法人表示，塑化、原物料股的漲價，能否快速將成本上漲轉嫁給下游客戶，是決定毛利率能否守住的關鍵，具備庫存優勢的塑化股，可望將成本轉嫁至消費市場。

分析師指出，國際油價狂漲確實帶動塑化產品報價，短期來看塑化股營收有機會成長，短線有望帶動題材上揚，但據以往經驗，油價歷經狂飆後，若戰事一旦終結，塑化股多呈現短多長空走向，原因是舊有訂單仍要照約定出貨，屆時因原料大漲是否造成獲利縮小及虧損，尚待財報公告後才能明朗。