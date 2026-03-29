鉅亨網記者黃皓宸 台北
隨著中東戰事延燒近一個月，石化原料上游供應鏈吃緊，繼台塑化 (6505-TW)、台塑 (1301-TW) 相繼宣布「不可抗力」後，台化 (1326-TW) 也跟進將於下 (4) 月啟動不可抗力，預告如苯乙烯 (SM) 等產品供應可能減少。法人表示，塑化為景氣循環股，目前因塑化股因低價庫存受惠，有望隨戰事延續，題材挹注買盤下，推升短線股價上漲動能。
據指出，廠商對客戶發出不可抗力因素，意指因為戰爭、天災、罷工等人力無法抗拒的強制力，當企業因這些客觀原因無法履行合約時，可依法主張免除違約出貨。
在荷姆茲海峽封鎖後，因石化原料正常供給拉起警報，台塑隨即對客戶發出不可抗力通知，表示塑膠原料供應可能受影響，下游的塑膠袋、餐盒、餐具也全面上漲 10-15%，石化廠裂解後產出的乙烯、丙烯與苯等關鍵原料也同步飆高，其中乙烯價格更是誇張暴衝約 7 成，對塑化廠而言，成為大幅墊高產品的利多因素。
法人表示，塑化、原物料股的漲價，能否快速將成本上漲轉嫁給下游客戶，是決定毛利率能否守住的關鍵，具備庫存優勢的塑化股，可望將成本轉嫁至消費市場。
分析師指出，國際油價狂漲確實帶動塑化產品報價，短期來看塑化股營收有機會成長，短線有望帶動題材上揚，但據以往經驗，油價歷經狂飆後，若戰事一旦終結，塑化股多呈現短多長空走向，原因是舊有訂單仍要照約定出貨，屆時因原料大漲是否造成獲利縮小及虧損，尚待財報公告後才能明朗。
業界人士也表示，雖然短期油價上漲對塑化廠是一大利多，但若油價持續高漲，讓下游塑化產品成本過重影響，將導致終端消費需求萎縮，長期觀察獲利空間反而會遭到壓縮。
台聚 (1304-TW) 近期也在法說上指出，短期庫存應用上確實對公司利潤上有幫助，但未來若戰爭持續時間太久，行情有可能反轉，因此會持續觀察原物料狀況，並確保國內、客戶用料無虞為最高出貨原則。
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