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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群創(3481-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.49元，其中最高估值1.22元，最低估值0.35元，預估目標價為26.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|1.22(1.22)
|0.77
|最低值
|0.35(0.27)
|0.45
|平均值
|0.57(0.53)
|0.59
|中位數
|0.49(0.43)
|0.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|282,658,000
|297,236,000
|最低值
|251,447,000
|274,198,170
|平均值
|265,742,580
|283,139,660
|中位數
|266,269,700
|277,984,810
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|249,764
|6,472,883
|-18,642,539
|-27,990,256
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|226,724,264
|216,509,919
|211,740,557
|223,715,758
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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