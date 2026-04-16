助攻台灣經濟護國群山 中小企總李育家獲頒經濟專業獎章 表彰8年貢獻

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-16 19:40

經濟部長龔明鑫於今（16）日頒發經濟專業獎章予全國中小企業總會理事長李育家，肯定其任職 8 年來在美中貿易戰、疫情及供應鏈重組等挑戰中，成功扮演政府與企業間的溝通橋樑。龔明鑫強調，李育家卓越的領導力不僅協助企業接軌國際，更為台灣中小企業的穩健成長奠定堅實基礎。

領航中小企業度過疫情、貿易戰 中企總李育家獲經長頒經濟專業獎章。（圖: 經濟部提供）

龔明鑫表示，李育家 8 年來積極擔任政府智庫，協助政府推動多項中小企業發展政策，更在疫情期間協助企業度過營運挑戰，展現前瞻視野，成功搭建中小企業與政府間的溝通橋樑。

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龔明鑫特別提到，李育家任內台灣經濟面臨美中貿易衝突、COVID-19 疫情、關稅挑戰、供應鏈重組及通膨等多重不確定性，但他帶領中小企業展現了前所未有的韌性。李育家積極協調政策資源，成功爭取調降信保手續費及稅後盈餘 5% 投資抵減等措施，理性倡議推動公私協作，同時推動二代大學強化家族企業的永續經營，為中小企業長期發展提供競爭實力。

李育家受獎致詞時感謝經濟部肯定，並將榮耀獻給所有攜手同行的夥伴。他表示，任內最重要的任務是扮演好政府與中小企業間的橋樑，並致力於栽培與善待中小企業，他也肯定政府的支持讓企業感到溫暖，並期許在各項指標良好的經濟環境下，中小企業能持續前進。

經濟部表示，李育家於 8 年任內展現高度使命感，持續為中小企業付出心力。本次獲頒經濟專業獎章，不僅是對其長期貢獻的肯定，更為我國中小企業未來的發展奠定基礎。政府也將持續推動中小微企業相關發展計畫，深化我國中小企業穩健成長，為經濟注入動能。

李育家自 107 年 6 月接任，並於 111 年續任至今，持續深耕中小企業發展。其擔任行政院經濟發展委員會顧問及包容成長共同召集人、經濟部產業發展諮詢委員等重要職務，從國家政策高度出發，推動普惠中小微企業及青年發展相關政策，並提出中小企業為台灣經濟護國山脈之關鍵論述，顯著提升中小企業於國家安全戰略中的地位。李育家也擔任台美中小企業諮詢會召集人，積極強化台美經貿合作，同時推動與日本中小企業廳的交流，協助業者接軌國際供應鏈。