鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-28 09:31

《Investing.com》報導，根據 Vital Knowledge 周五 (27 日) 發布的報告，在美國總統川普延後對伊朗的最後期限後，美股市場反應平淡，未見明顯反彈。

分析師 Adam Crisafulli 指出，「川普延後對伊朗的最後期限…… 今早並未帶動股市明顯反彈，因為投資人對整體局勢仍高度不安。」

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Crisafulli 引用報導指出，美國戰爭部可能向中東增加部署 10,000 名士兵，這項消息「削弱了延後期限原本帶來的樂觀情緒」。

他補充稱，「目前市場普遍共識仍認為，戰事在未來數天或數周內某個時間點將進一步升級。」

Vital Knowledge 表示，若衝突升級，可能帶來一連串影響，包括軍事部署時間延長、航運中斷、債券殖利率上升及油價走高，這些風險仍是市場焦慮的核心來源。

除了地緣政治因素外，Crisafulli 也提到聯準會 (Fed) 官員 Robert Perli 的發言，他警告資產購買步調在 4 月之後將明顯放緩。並提到，由於海外局勢發展，市場對此關注較少。

此外，報告也指出科技股本身存在壓力，包括對「更精簡版 OpenAI」的疑慮、即將到來的大量 IPO，以及中國對美國貿易政策的報復性調查。