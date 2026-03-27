鉅亨網編譯許家華 2026-03-28 05:01

受伊朗戰爭持續升溫影響，國際油價周五 (27 日) 上漲並錄得周線漲幅，市場對停火前景抱持高度懷疑。

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 4.56 美元，漲幅 4.2%，收在每桶 112.57 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 5.16 美元，漲幅 5.5%，收在每桶 99.64 美元。

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自 2 月 27 日、亦即美以聯手空襲伊朗前夕以來，Brent 原油已累計飆升 53%，WTI 則上漲 45%。若以單周表現來看，Brent 小漲約 0.3%，WTI 則上揚超過 1%，顯示市場在高檔震盪中仍維持上行動能。

交易員對川普針對伊朗談判的發言持審慎態度。一名伊朗官員向媒體表示，由巴基斯坦轉交的美方提案「片面且不公平」，進一步削弱市場對外交解方的期待。

分析人士指出，投資人焦點已從短期消息轉向戰事持續時間。能源顧問機構 StoneX 分析師表示，只要荷姆茲海峽持續受限或能源基礎設施遭破壞，油價中的風險溢價就難以消退。

川普已延長要求伊朗重新開放荷姆茲海峽的最後期限，並警告若不配合將摧毀其能源基礎設施。同時，美國已向中東部署數千名士兵，並評估是否動用地面部隊奪取伊朗戰略性石油樞紐哈爾格島，使地緣政治風險進一步升高。

能源顧問公司 Ritterbusch & Associates 指出，隨著美方可能再增派約 1 萬名部隊，市場對川普釋出的和解訊號逐漸產生「免疫」，投資人更傾向關注實際軍事部署而非政治言論。

此次衝突已對全球供應造成重大衝擊。國際能源署估計，約有每日 1,100 萬桶原油供應受到影響，並形容這場危機嚴重程度超越 1970 年代兩次石油危機的總和。瑞銀分析師指出，每當荷姆茲海峽通行受限一天，市場就減少逾 1,000 萬桶原油供應，進一步推升油價。

麥格理集團分析認為，若戰事短期內降溫，油價可能快速回落，但仍將高於衝突前水準；反之，若戰爭持續至 6 月底，油價甚至可能飆升至每桶 200 美元。