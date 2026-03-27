鉅亨網編譯許家華
受伊朗戰爭持續升溫影響，國際油價周五 (27 日) 上漲並錄得周線漲幅，市場對停火前景抱持高度懷疑。
自 2 月 27 日、亦即美以聯手空襲伊朗前夕以來，Brent 原油已累計飆升 53%，WTI 則上漲 45%。若以單周表現來看，Brent 小漲約 0.3%，WTI 則上揚超過 1%，顯示市場在高檔震盪中仍維持上行動能。
交易員對川普針對伊朗談判的發言持審慎態度。一名伊朗官員向媒體表示，由巴基斯坦轉交的美方提案「片面且不公平」，進一步削弱市場對外交解方的期待。
分析人士指出，投資人焦點已從短期消息轉向戰事持續時間。能源顧問機構 StoneX 分析師表示，只要荷姆茲海峽持續受限或能源基礎設施遭破壞，油價中的風險溢價就難以消退。
川普已延長要求伊朗重新開放荷姆茲海峽的最後期限，並警告若不配合將摧毀其能源基礎設施。同時，美國已向中東部署數千名士兵，並評估是否動用地面部隊奪取伊朗戰略性石油樞紐哈爾格島，使地緣政治風險進一步升高。
能源顧問公司 Ritterbusch & Associates 指出，隨著美方可能再增派約 1 萬名部隊，市場對川普釋出的和解訊號逐漸產生「免疫」，投資人更傾向關注實際軍事部署而非政治言論。
此次衝突已對全球供應造成重大衝擊。國際能源署估計，約有每日 1,100 萬桶原油供應受到影響，並形容這場危機嚴重程度超越 1970 年代兩次石油危機的總和。瑞銀分析師指出，每當荷姆茲海峽通行受限一天，市場就減少逾 1,000 萬桶原油供應，進一步推升油價。
麥格理集團分析認為，若戰事短期內降溫，油價可能快速回落，但仍將高於衝突前水準；反之，若戰爭持續至 6 月底，油價甚至可能飆升至每桶 200 美元。
另一方面，俄羅斯石油生產商已警告買家，在波羅的海主要港口因烏克蘭攻擊俄羅斯能源設施而受影響的情況下，不排除對供應啟動不可抗力條款，為全球能源市場再添不確定性。
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