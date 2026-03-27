盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.05%，報64.69美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間27日21:36股價下跌3.44美元，報64.69美元，跌幅5.05%，成交量322,847（股），盤中最高價67.06美元、最低價64.69美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.67%
- 近 1 月：-14.23%
- 近 3 月：-58.24%
- 近 6 月：-59.12%
- 今年以來：-57.98%
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