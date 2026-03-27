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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.05%，報64.69美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間27日21:36股價下跌3.44美元，報64.69美元，跌幅5.05%，成交量322,847（股），盤中最高價67.06美元、最低價64.69美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.67%
  • 近 1 月：-14.23%
  • 近 3 月：-58.24%
  • 近 6 月：-59.12%
  • 今年以來：-57.98%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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道瓊指數45538.42-0.92%
NASDAQ21119.20-1.35%
費城半導體7487.49-1.30%
Atlassian Corporation - Class A64.77-4.93%

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