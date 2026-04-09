盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報8681.84點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日03:31，費城半導體上漲170.92點（或2.01%），暫報8681.84點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.08%
- 近 1 月：+13.26%
- 近 3 月：+14.45%
- 近 6 月：+24.06%
- 今年以來：+20.16%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲5.27%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲4.62%；科林研發(LRCX-US)上漲4.46%；英特爾(INTC-US)上漲4.28%；美光科技(MU-US)上漲3.64%。
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