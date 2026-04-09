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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報8681.84點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日03:31，費城半導體上漲170.92點（或2.01%），暫報8681.84點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+9.08%
  • 近 1 月：+13.26%
  • 近 3 月：+14.45%
  • 近 6 月：+24.06%
  • 今年以來：+20.16%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲5.27%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲4.62%；科林研發(LRCX-US)上漲4.46%；英特爾(INTC-US)上漲4.28%；美光科技(MU-US)上漲3.64%。

部分成分股表現相對疲軟，台積電ADR(TSM-US)下跌0.27%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.27%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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台股首頁我要存股
費城半導體8689.532.10%
安可55.14+5.19%
邁威爾科技119.91+4.77%
科林研發258.76+4.98%
英特爾61.72+4.70%
美光科技421.51+3.63%
台積電ADR365.49-0.11%
萊迪思半導體106.29-0.25%

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