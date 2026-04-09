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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.01%，報165.08美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間10日00:40股價下跌8.7美元，報165.08美元，跌幅5.01%，成交量4,204,241（股），盤中最高價174.50美元、最低價165.08美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.16%
  • 近 1 月：+5.29%
  • 近 3 月：-8.92%
  • 近 6 月：-20.21%
  • 今年以來：-5.66%

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美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

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Palo Alto Networks Inc165.135-4.97%

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