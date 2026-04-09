盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.01%，報165.08美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間10日00:40股價下跌8.7美元，報165.08美元，跌幅5.01%，成交量4,204,241（股），盤中最高價174.50美元、最低價165.08美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.16%
- 近 1 月：+5.29%
- 近 3 月：-8.92%
- 近 6 月：-20.21%
- 今年以來：-5.66%
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