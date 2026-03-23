鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-23 17:30

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (23) 日舉辦新品發表會推出全新 Zenbook A16 筆記型電腦。聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出整體個人電腦市場正受到關鍵零組件供應緊縮的劇烈影響。這波由記憶體與固態硬碟及處理器同步推升的成本壓力已成為不可逆的趨勢。

舉辦新品發表會推出全新 Zenbook A16 筆記型電腦。聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出整體個人電腦市場正受到關鍵零組件緊縮影響，由記憶體與處理器同步推升的成本壓力已成不可逆趨勢。

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由於上游供應鏈漲價明確，第 2 季個人電腦售價預估將大幅上調百分之 25 至百分之 30。這並非單一品牌調漲而是全市場同步反映成本上升，以 32GB 記憶體為例，價格已從去年約 3000 元狂飆至接近 20000 元水準。

本次發表的旗艦新機主打搭載最新高通處理器，神經處理單元算力高達 80 TOPS。華碩藉此進一步深化與微軟及高通的戰略合作，將高通的強大算力與微軟人工智慧生態系深度結合。

在價格走升預期下，終端市場出現罕見的提前拉貨現象。從去年底開始一般消費者與通路端皆為了降低後續成本壓力而積極採購，使得原本屬於淡季的第 1 季展現強勁買氣。

企業商用客戶對價格變動敏感度較高，因此普遍傾向提早下單備貨以鎖定採購成本。然而報價時效縮短與缺貨風險也讓華碩目前不敢輕易承接長單，多改接短單以避免交期到達時成本大幅上修侵蝕毛利。