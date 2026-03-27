鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-27 19:25

永豐銀行今 (27) 日召開董事會決議通過吸收合併京城銀行，以永豐銀行為存續公司，待主管機關核准後另行訂定合併基準日；永豐銀行表示，擬以每股 24 元溢價發行普通股 18.65 億股並支付部分現金，取得永豐金控所持有的京城銀行全部股份，實際換股比例待合併基準日後確定。合併後，永豐銀行總資產將達新台幣 3.19 兆元，排名全台第 12 大且為民營第 5 大銀行，分行總數將增至 191 家、躍升為全台第 2。

京城銀行經金管會核准，於去 (2025) 年 10 月 1 日成為永豐金控旗下 100% 持股子公司。永豐銀行表示，二家銀行於業務面與管理面持續交流互動、加速企業文化融合；合併後，除擴大資產規模與市占率外，包括營業據點、主力業務及客群經營等，均具備高度互補性，為客戶、股東、員工及市場均挹注正面效益。

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永豐銀行表示，旗下著重經營中大型企業並提供自然人多元零售及理財金融服務，京城銀行則以區域性中小企業及不動產業務為主；雙方合併後，配合通路優勢深耕全台，資源分享並整合商品推動各項業務發展，加上政策聚焦南台灣高科技 S 廊帶、推動產業鏈南移，帶動企業營運等金融服務需求，均有助提升經營綜效。