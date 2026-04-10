鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-10 18:39

永豐金控 (2890-TW) 今 (10) 日公布 2026 年 3 月自結 27.49 億元，月減 11%、年增 48%，第一季累計稅後純益達 109.41 億元 ，年成長 52%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.75 元，創下歷史同期新高，年化股東權益報酬率達 17%。

永豐金控 3 月稅後純益 27.49 億元，較上月減少 11%，主要歸因於資本市場波動。不過，主要子公司永豐銀行 3 月稅後純益達 19.69 億元、月增 4%，成長主因為核心淨收益仍維持強勁的成長動能。

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而京城銀行稅後純益為 4.2 億元、月減 14%。獲利減少主因資本利得減少，抵銷了利息淨收益與手續費淨收益的成長。

永豐金證券 3 月稅後純益 5.49 億元、月減 7%，減少是受到資本利得減少與所得稅費用增加的影響，抵銷了手續費淨收益的成長。

以第一季表現來看，永豐金累計稅後純益為 109.41 億元、年增 52%，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，稅後純益達 73.49 億元，年增 18%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為 24% 與 6%，而金融交易相關淨收益亦增加。資產品質維持良好，銀行逾放比率為 0.11%。

京城銀行首季累計稅後純益為 15.39 億元，除了 1 月份京城銀國際租賃處分利得 2.87 億元 ，利息淨收益與手續費淨收益皆有顯著成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為 0.06%。