鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-27 17:11

永豐金控 (2890-TW) 今 (27) 日召開董事會，決議通過 2025 年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利 1.1 元及股票股利 0.2 元，合計每股股利 1.3 元，為金控創立以來最高水準。若以金控稅後純益來計算，盈餘配發率達 71%，與去年的水準相當。其中現金股利 1.1 元亦創歷史新高，占總股利比例由去年的 73% 提高至 85%，若以 3 月 27 日收盤價計算，現金殖利率約為 3.5%。

創新高！永豐金擬配現金1.1元+股票0.2元 配發率71%、現金殖利率3.5%。(鉅亨網資料照)

永豐金表示，本次現金股利來源主要為子公司獲利上繳，同時亦適度保留盈餘，以支持子公司未來的業務擴張與發展。

‌



永豐金控在此次配發股利後，期末未分配盈餘仍高達 330 餘億元，維持強健資本水準，亦為未來股利政策保持穩定配發能力。本案預計將再提 5 月 26 日永豐金控股東常會討論。

永豐金今年以來股價屢創新高，2 月底更是站上 33 元之上，獲得買盤青睞，儘管近期市場劇烈震盪，但股價仍守在 31 元之上，根據集保統計至上周五 (3/20)，永豐金總投資人數來到 44 萬 5579 人，3 月以來共吸引逾 1.4 萬名股東進場持有。