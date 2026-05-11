鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 17:39

永豐金控 (2890-TW) 今 (11) 日公布 2026 年 4 月自結財務數據，單月稅後純益 48.93 億元，月增 78%、年增 168%，累計前 4 月稅後純益達 158.33 億元，較前一年度成長 75%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.09 元，創下歷史新高。年化股東權益報酬率達 18.25%。4 月獲利噴發關鍵動能來自於證券子公司，在台股多頭助攻下，永豐金證券 4 月獲利月增 252%，前 4 月累計獲利年增幅達 256%。

觀察單月獲利表現，永豐金 4 月稅後純益為 48.93 億元，月增 78%。月度間的差異主要歸因於資本市場表現強勁。

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主要子公司永豐銀行 4 月稅後純益為 19.9 億元，月增 1%，整體表現維持穩定。京城銀行 4 月稅後純益為 4.93 億元，月增 17%，獲利增加主因利息淨收益與金融交易淨收益增加。永豐金證券 4 月稅後純益為 19.34 億元，月增 252%，強勁增長主要是由於手續費淨收益的成長與資本利得的顯著增加。

永豐金控 2026 年前 4 月稅後純益為 158.33 億元，年增 75%，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

主要子公司永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，累計稅後純益達 93.38 億元，年增 16%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為 25% 與 9%。資產品質維持良好，銀行逾放比率為 0.10%。

京城銀行前 4 月稅後純益為 20.32 億元，除了 1 月份京城銀國際租賃處分利得 2.87 億元，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益皆有成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為 0.08%。