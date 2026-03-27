鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.05億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-03-27 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅40.5%；可汗幣(KNC)24小時跌幅19.6%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅21.4%；IDEX(IDEX)近一週漲幅16.6%；WAXP(WAXP)近一週漲幅16.6%。