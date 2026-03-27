盤中速報 - Stargate Finance大漲40.29%，報0.27美元
鉅亨網新聞中心
Stargate Finance(STG)在過去 24 小時內漲幅超過40.29%，最新價格0.27美元，總成交量達0.06億美元，總市值1.81億美元，目前市值排名第 71 名。
近 1 日最高價：0.28美元，近 1 日最低價：0.18美元，流通供給量：660,951,371。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.80%
- 近 1 月：+35.31%
- 近 3 月：+78.34%
- 近 6 月：-2.03%
- 今年以來：+74.17%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - FET大跌8.47%，報0.2345美元
- 盤中速報 - SuperVerse大跌9.1%，報0.12美元
- 盤中速報 - Ethena大跌8.24%，報0.1美元
- 盤中速報 - Worldcoin大跌9.88%，報0.29美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇