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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,780.89美元，24小時漲跌幅-1.63%；以太幣(ETH)現報價格2,225.53美元，24小時漲跌幅-0.85%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.13億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.2億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：TRU(TRU)24小時跌幅47.6%；恩金幣(ENJ)24小時跌幅16.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。


近一週漲幅：卡特西幣(CTSI)近一週漲幅19.3%；Lista(LISTA)近一週漲幅11.7%；阿拉貢(ALGO)近一週漲幅11.6%。

近一週跌幅：TRU(TRU)近一週跌幅69.6%；恩金幣(ENJ)近一週跌幅56%；達世幣(DASH)近一週跌幅51.5%。

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