鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.25億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-12 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：TRU(TRU)24小時跌幅71.4%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅17.6%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：卡特西幣(CTSI)近一週漲幅19.3%；Lista(LISTA)近一週漲幅11.7%；阿拉貢(ALGO)近一週漲幅11.6%。