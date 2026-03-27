鉅亨網記者劉玟妤 新竹 2026-03-27 15:05

TBMC GMP 竹北廠今 (27) 日正式啟用，為台灣首座具備核酸疫苗 (mRNA) 製造能量的 GMP 廠，除已建置 mRNA 核酸疫苗藥物生產區，也建置 CAR-T 與 MSC 細胞治療、病毒載體與生物藥品生產區，董事長楊育民指出，預計 6 月底商業運營後，就可以開始接單。

TBMC GMP 竹北廠第一期已建置 GMP 細胞治療生產區，可生產 CAR-T 免疫細胞治療及 MSC 間質幹細胞治療產品；GMP mRNA 生產區則可生產 mRNA 及相關產品；另外，也可依需求彈性配置 200 公升生物反應器，生產病毒載體或生物藥品等產品。

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針對產能，執行長張幼翔說明，細胞治療產品方面，自體 CAR-T 細胞治療每年可服務約 480 位病人，異體 MSC 細胞治療每年可生產約 100 批次；mRNA 部分，每批次生產 20 萬劑，每年可生產 1300 萬劑 mRNA 疫苗或相關產品；病毒載體年產能為 42 批，生物藥品年產能則為 32 批。

張幼翔指出，目前 CAR-T、MSC 各有一個訂單正在洽談，CAR-T 為美國客戶，MSC 則為日本客戶。另外，也掌握台灣客戶訂單，產品為慢病毒 (LVV) 及 mRNA 疫苗。

此外，TBMC 也規劃建置第二期廠區，張幼翔表示，預計募資 15 至 30 億元建置二期廠房，並在 2027 年開始建置，2028 年啟用。

楊育民致詞時指出，疫情期間顯示在地生產的重要性，TBMC 成立的使命即是提供堅持且充足的醫藥製造能力。此外，隨著全球生醫產業加速轉型，TBMC 布局多樣化的先進醫藥品製造，強化國際競爭力。

張幼翔則表示，研發服務與彈性製造能力的 CRDMO 需求迫切，TBMC 竹北 GMP 廠除能擴充產能，也能精準對接客戶需求。透過「少量多樣、多樣少量」的彈性設計，加速產品從早期開發、製程開發迅速推進至臨床試驗以及商業化量產。